Kui meeste mitmevõistlus on Eestis viimastel aastatel olukorras, kus tiitlivõistluste normatiive täidab rohkem sportlasi, kui riigil kohti on ja 8000 punkti mehi tuleb juurde pidevalt, siis naiste osas on seis sootuks teine. Lahkasime hetkeseisu põhjuseid mitmevõistluse treenerite Mikk-Mihkel Arro, Andrei Nazarovi, Tõnu Kaukise ja olümpiavõitja Erki Noolega.