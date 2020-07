Ekstsentrilisuse kehastus. Klassiku sõiduproov: BMW 8. seeria

Kaheksa on BMW jaoks maagiline number, millega on poolkogemata tähistatud neid mudeleid, mis loodud tühjalt kohalt ja on tootja jaoks ennem mainekujunduslikud kui äriliselt edukad projektid. Sellele viitab kasvõi järeltulijate puudumine. Sellised autod olid nii esimene 8. seeria, kui ka Z8 ja i8 ning ainsana pudenevad antud loetelust välja tänased, ehk teise põlvkonna kaheksanda seeria autod. Viimased pole pooltki nii originaalsed ja ekstsentrilised kui esimene «trükk», sest praegu müügil oleva 8. seeria näol on tegu turunduslikel eesmärkidel ümber nimetatud kuuenda seeria neljanda põlvkonnaga.