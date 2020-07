Muutunud ilma kombed ja (kultuuri)kohad

Mõnigi neist uutest võimalustest on tegelikult väga äge või lihtsalt valikuid rikastav. Esimene suur virtuaalkultuuri vaimustus on tänaseks üle läinud. Eks nüüd hakkavadki settima ja esile kerkima need, kelle juurde internetipubliku huvi on pidama jäänud. Praegu veel antakse võimalusi tasuta nautida kõike seda, mille nautimiseks alles hiljuti lennati teistele maadele. Muutunud maailmas püüame läbi saada nii, nagu see on parajasti võimalik. Kuna oma silm on kuningas ja kõrv kuninganna, siis kunagi lähitulevikus me lendame taas ja vaatame oma silmaga ja kuulame oma kõrvaga. Paneme peenemad rõivad selga, oleme jälle inimeste, helide, maitsete ja lõhnade keskel. Aga seniks – näpud klahvidele.