Majanduse lühiuudised

SEB: kodu kaunistamine on eestlaste uus rahvussport

Nädal aega enne eriolukorra kehtestamist kasvasid korraks inimeste kulutused sisustus- ja elektroonikapoodides, selgub SEB andmetest. Eriolukorra lõpus suurenes mööbli, sisustuse ja aiandusega tegeleva haru käive taas, ületades praeguseks tavalist kulutuste taset viiendiku võrra. Sama suunda näitavad ka e-kaubanduse andmed. Elektroonikakaupade soetamine veebis suurenes mullusega võrreldes umbes kolmandiku võrra, kodukaupade soetamise populaarsus internetis aga kasvas peaaegu kolm korda. Muutumatuks on jäänud toidupoodides tehtud kaardimaksete maht, kus polnud märkimisväärset langust ka eriolukorra ajal. Praeguseks on pea täielikult taastunud ka rõivapoodides tehtud kaarditehingud. Söögikohtades tehtavad kulutused on mullusest veel ligi kümme protsenti väiksemad. Turismi-, kultuuri- ja meelelahutusvaldkonna langus võrreldes eelmise aastaga on 40 protsenti. BNS