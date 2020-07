Uruguay suutis hädas naabrite kiuste viiruse seljatada

Brasiilia paistab maailmas silma kui üks koroonaviiruse pandeemia takistamiseks kõige vähem teinud riik ning Argentinas on nakatumine hakanud kiiresti kasvama, hoolimata ehk üldse kõige karmimast karantiinist. Nende vahele surutud tilluke Uruguay on aga näiliselt õnnetule asukohale vaatamata saanud olukorra hästi kontrolli alla – lausa nii hästi, et tegu on ainsa Lõuna-Ameerika riigiga, kust tohib Eestisse reisida.