Käsmus valmib eesti väärtfilmi uusversioon

Neeme Kuninga sõnul ei ole plaanis teha algsest «Ühe suve akvarellidest» copy-paste-koopiat, kus kõik dialoogid ja sisu oleksid samad. Korraldusmeeskonna ambitsioon on luua samast filmist täiesti uus versioon, mis suhtuks samas suure lugupidamisega Lilli Prometi jutustuse lihtsavõitu narratiivi ja karakterite süsteemi, mis on algse filmisüžee alusmaterjal.

Uus film saab olema kindlasti nüüdisaegne ning räägib sellest, milline on Käsmu täna. «Aga see sild uue ja vana vahel on päris tugev, kuigi paljud asjad on ajas teisenenud,» märkis Kuningas, lisades, et ka neile, kellele on filmi esmaversioon eriliselt armas ja kes teab selle iga episoodi peast, pakub uus film kindlasti äratundmisrõõmu.