Kremli valearvestus õhutab Kaug-Idas proteste

Vähem kui 48 tundi pärast kuberneri kohusetäitja Mihhail Degtjarjovi ametisse nimetamist nõudsid inimesed tänavatel, et ta lahkuks nii ametist kui ka regioonist. Degtjarjov märkis eile sotsiaalmeedias, et kuigi ta mõistab inimeste pahameelt, on ««Tule välja, Degtjarjov!» karjumine minu akna all kombetu».