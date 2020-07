Millised on värsked maksulaekumise andmed, kuidas meie eraisikutel ja ettevõtetel on seni läinud?

Juunikuu oli loomulikult negatiivsem eelarvega võrreldes, umbes 90 miljonit eurot jäi laekumata. Lisaeelarvega võrreldes on läinud aga paremini, kui kartsime. Samas me ei tea, mida toob teine poolaasta. Praegu on epidemioloogide prognoosid hulga tähtsamad kui majanduse omad.