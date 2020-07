Võrumaal Antsla põldudel toimuv hipilaager on leidnud lõpu. End Vikerkaare kogukonnaks kutsuvad inimesed tulid Eestisse lootuses, et saavad siin rahulikult nädalaid mööda saata, selle asemel on neid algusest peale üritatud laiali ajada. Tänaseks on üritusel kriips peal, võimud saadavad laagri sanitaarnõuete täitmata jätmise pärast laiali.

Metsade ja põldude vahel tervitavad kõik mind juba kaugelt, paluvad mul kotid maha panna ja nende juurde istuda. Minuga alustab vestlust Sjors, kes seletab, et mäe otsas, kus istume, on nende pühapaik. Seal nad istuvad lõkke ümber ja käivad kaks korda päevas söömas. Ta lisab, et lapsed saavad kogunemisel süüa neli korda päevas. Raha keegi osalemise eest maksma ei pea, küll aga käib mõlema toidukorra lõpus ringi müts, kuhu sisse võib panna raha, aga ka näiteks armastust. «See tähendab, et kui sul ei ole raha, oled sa sellegipoolest meie sekka oodatud,» selgitab Sjors. Tema sõnul on suurim tasu iga töö eest teiste tänutunne ning Vikerkaare kogunemist peab ta sotsiaalseks ülikooliks.