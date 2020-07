23. juuni 1940: USA valitsus keeldus tunnustamast Balti riikide okupeerimist

23. juulil möödub 80 aastat USA valitsuse põhimõttelisest reageeringust Balti riikide okupeerimisele Nõukogude Liidu poolt. Vahetult pärast seda, kui okupatsioonivõimude terrori tingimustes korraldatud valimisfarsiga moodustatud nukuparlamendid olid 21. juulil 1940 hääletanud Nõukogude Liitu astumise poolt, esines Ameerika välisministri kohusetäitja Sumner Welles USA valitsuse nimel avaldusega. Selles määratleti Balti riikides toimuvad muutused «kõveriti protsessina, mille käigus ühe võimsama naabri poolt hävitati ettekavatsetult kolme Balti vabariigi – Eesti, Läti ja Leedu – poliitiline sõltumatus ja territoriaalne terviklikkus». Dokumendis meenutatakse, et Ühendriikide rahvas on sügava ja poolehoidva huviga jälginud kõnealuste vabariikide imetlusväärset progressi omavalitsuse teostamisel, ning tõdetakse, et Ühendriigid on «röövelliku tegevuse vastu, ükskõik kas seda viiakse ellu jõu või jõu kasutamise ähvardusel. USA vastustab samuti igasugust tugevama riigi vahelesegamist nõrgema riigi siseasjadesse».