Juhtkiri: Antsla hipilaagri saaga

Sel korral tegutses terviseamet otsustavalt. Küllap ei tahtnud rahva tervise ja heaolu eest vastutav asutus võtta sellist riski nagu Saaremaa võrkpallikohtumisel, kui ei suudetud võimalikku ohuallikat kontrolli all hoida. Et eksimist vältida, otsiti hipide iga-aastase suurürituse Rainbow Gathering 2020 keelamiseks abi seaduseparagrahvidest. Terviseamet sai eriolukorras kriisijuhtimispädevuse, kuid seekord tundub, et ametnikud on poolesaja eramaal viibiva inimese korrale kutsumisega pisut liiale läinud, arvestades seda, et tuhandepealised avalikud üritused on nüüd ju lubatud.