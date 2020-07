Eesti lühiuudised

Peaminister Jüri Ratas (pildil) rääkis eilses Kuku saates «Vox Populi», et arutas eile hommikul haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga haridus- ja noorteameti uue juhi Ulla Ilissoni 6900-eurost kuupalka. «Kui te arvate, et peaminister paneb kõikidele ametitele palga paika, õnneks see nii ei ole. See on päris kohutav, kui see nii oleks,» vastas Ratas küsimusele, miks on Ilissoni palk nii kõrge. Ratase sõnul läheb Ilissoni palk küll avaliku sektori palga proportsioonist välja. «Aga komisjon valis ta välja ja me peame arvestama, et selline oli ta palganõue,» lisas peaminister. Ratase sõnul ei tohiks avalik sektor siiski olla palga poolest erasektorist ees. PM