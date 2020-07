Vladimir Juškin: 7. aprilli toimik

Lugedes härra Meelis Lao artiklit (PM, 11. juuli) ja mõeldes eriti autori peamisele järeldusele vajaduse kohta mängida geopoliitiliselt ettenägelikumat mängu kui «munad ühes Euroopa korvis», tuleb arvestada üht aritmeetilist ja üht ajaloolist probleemi. Esiteks, kas Eestil on piisavalt mune, et neid suurtesse eri korvidesse (USA, Venemaa, Hiina) panna? Seda enam, et munad peaksid olema lihavõttepühade omad (s.o mitmevärvilised) ja neist ilmajäämise oht on reaalne.