Mida keerukam mood, seda keerulisem elu. Tuub pole üksnes rõivas, selle taga on ka paras ports maailmavaadet – säästlik mõtteviis sellest, et palju pole vaja, kui olla kaval ning vaadata maailma kergema ja hoolivama pilguga. Kogu ilu sünnib taaskasutuse käigus valmivast ökokangast ning idee on timmitud maailmarändurite reisikirega – on ju mõlemad kanged naised tuubi taga, Tiiu Roosma ja Kadri Vahe, avastamisjanused reisisellid. Sama moe- ja maailmavaadet jagab ka üha arvukamaks paisuv ning ammuilma Eesti piire ületav tuubifännide armee. Aga mida imet saab siis sisse disainida ühte tillukesse trikotaažist torusse, et sellest niisugune tugev moekarakter saaks? Toome selgust!