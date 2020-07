Fööniga vanni. Mida kujutab endast elektriline surfilaud Radinn?

Radinn on Rootsi kaubamärk, kes toodab elektrilisi surfilaudu. Need on võimsad lauad, mis liiguvad tänu elektrimootorile vaikselt. Radinni laudade puhul tõstavad arvustajad esile kvaliteeti ja disaini. Vaatasin enne sõiduproovile minekut videoid. Kui cool! Inimesed kulgevad mõnusas matkatempos mööda käänulisi jõgesid või liuglevad külmas vaikuses mööda peegelsiledaid lumiste kallastega järvi. Matkavad tüünelt, avastavad maastikku või seiklevad skäärides. Kes nii ei tahaks! Ja siis muidugi on hulk videod neist tüüpidest, kes gaasi põhja surudes kallutavad laua servas olevatest sangadest lauda kaldesse tõmmates, nii et külg maas. See tähendab vees. Jätsin mõttes need viimased esimesele sõidule mõeldes kõrvale. Kõik tundus sujuv ja tšill.