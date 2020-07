Kümned tuhanded liibanonlased eri ühiskonnakihtidest on riiki räsiva aastakümnete tõsiseima majanduskriisi tingimustes kaotanud töö. Ametlikel hinnangutel on kriis paisanud vaesusesse 45 protsenti elanikkonnast. Ajal, mil Liibanoni nael kukkus ajaloo madalaimale tasemele, on paljud otsustanud sularahatehingutest sootuks loobuda.