Välismaa lühiuudised

Euroopa Parlament toetas 750 miljardi euro suuruse taaskäivitusfondi loomist, ent mõistis hukka ELi uue seitsmeaastase eelarve kärped. Erakorralisel täiskogul arutasid parlamendiliikmed Euroopa Ülemkogul heakskiidu saanud taaskäivitusfondi ning ELi pikaajalist eelarvet. Mitmed kõnelejad tõid esile, et riigipeade ja valitsusjuhtide kokkuleppes on lahendamata laenu tagamismaksmisega seotud küsimused. Parlamendiliikmed rõhutasid, et võlakoorem ei tohi langeda liidu kodanike õlgadele ning seetõttu vajab EL selget ja tugevat omavahendite süsteemi. Avasõnades tunnistas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et tal on raske leppida kärbetega pikaajalises eelarves. BNS