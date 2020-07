Igikestev Ameerika narkosõda

«The Business of Drugs» väldib moraalselt «õige» või «vale» seisukoha võtmist, kuigi võitluses narkootikumide vastu on algusest peale pooled määratud. FOTO: Netflix

Kui Nixon 1971. aastal esimest korda narkootikumide vastu sõja välja kuulutas, ei osanud ta ilmselt aimatagi, et see sõda on 21. sajandi teiseks kümnendiks jõudnud nõnda kaugele, et sellest on saanud üleilmne võitlus mitmel rindel.