Majanduse lühiuudised

Tesla aktsia jätkab pöörast rallit

Tesla suutis analüütikute ootusi tublisti ületada. Kontserni müügitulu oli kuus miljardit dollarit – analüütikud ootasid 5,4 miljardit, puhaskasumi asemel oodati kahjumit, kuid Tesla teenis teises kvartalis 104 miljonit dollarit. Kasum aktsia kohta kerkis seega 2,18 dollarini. Automüügist saadud tulu kahanes veidi, kuid Tesla teenis 428 lisamiljonit nn regulatoorsete punktide müügist: riik või osariik jagab neid punkte ettevõtetele, kes aitavad võidelda emissiooni tekkega. Neid punkte saab edasi müüa firmadele, kes vajavad neid seaduste täitmiseks. See äri aitaski autotööstuse languspoolt tasandada.Tesla kasum on seda märgilisem, et nüüd on Tesla jaoks tee valla S&P 500 indeksisse jõudmisel. Nimelt on seal vaja täita tingimus, et firma on viimased neli kvartalit kasumit näidanud. Investoritele tulemused meeldisid: aktsia tõusis järelbörsil neli protsenti, 1657 dollari tasemeni. Tesla aktsia on tänavu kallinenud enam kui 280 protsenti, 50-protsendiline tõus tuli ainuüksi juulis, kui autotootja teatas oodatust parematest müügiarvudest. CNBC