Koroonakriisist kannustatud valeinfo, vihakõne ja vandenõuteooriatega üle ujutatud Facebook on oma sisu sorteerimisel hakanud astuma konkreetsemaid samme. Tõenäoliselt ei võetud teemat tõsisemalt ette mitte pelgast aatelisusest, vaid viimaste kuude jooksul toimunud suurkorporatsioonide reklaamiboikoti tulemusena, milles üle maailma tuntud brändid, nagu McDonald’s, Coca-Cola, Ford ja sajad teised keerasid sotsiaalvõrgustikule suunatud reklaamiraha kraanid kinni.

Boikoti algatasid kodanikuõiguslased, et väljendada pahameelt platvormil vohava vihakõne ja valeinfo pärast. Boikotiga liitunute arvelt jääb Facebookil saamata miljonite dollarite väärtuses reklaamitulu. Tõenäoliselt on boikotiga liitumine lisaks moraalipuhta brändikuvandi loomisele abiks ka koroonaviiruse põhjustatud majanduskitsikuses ellujäämiseks, aga üks on kindel: Facebookile muutub probleemi ignoreerimine aina keerulisemaks.