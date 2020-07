Juustuäri sulgeb poode, et rohkem teenida

Uus eesmärk on kaupluste arvu vähendada, aga suurendada tootemargi tuntust frantsiisimüügi kaudu. See tähendab, et ettevõte ei halda müügikohti ise, vaid otsib üles Eesti ettevõtjaid, kes tahavad nende kaubamärki kasutades ja tooteid müües ise poe püsti panna. Lisaks tahab firma müüa rohkem veebis, samuti jõuda oma juustuvalikuga suurtesse jaekettidesse.

Eelmise aasta sügisel alustas Juustukuningad investeerimisplatvormil Funder­beam kampaaniat, et kaasata investoritelt 300 000 eurot. Raha oli vaja selleks, et soetada uued külmikud, mis võimaldaksid korraga sisse osta suuremaid juustukoguseid, et neid siis jaekettidele müüa. Oma toodetega tavapoodidesse jõuda ongi Juustukuningatel üks lähiaastate peamisi eesmärke. Kokku sai ettevõte investoritelt 228 000 eurot, mida on veerandi võrra vähem, kui loodeti.