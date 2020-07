Avaandmete lukkupanek raskendab kohtute tööd

Kuigi eelnõu jätab mulje, et kohtute avaandmed muudetakse masinloetamatuks pärast määruse jõustumist, ei saa neid andmeid Riigi Teatajas masintöödelda juba üle kahe kuu.

Ettevõtja Evert Nõlv töötas kolm aastat tagasi välja kohtute avaandmete töötlemiseks mõeldud rakenduse xLaw, mis on juristidele abiks pretsedentide otsimisel ning võimaldab muu hulgas teha andmebaasist käänetest sõltumatuid märksõnaotsinguid. Rakendust kasutab iga päev üle 1500 juristi, muu hulgas üle 50 advokaadibüroo ja kõik Eesti kohtud.

Olukorra muudab absurdimaiguliseks asjaolu, et avaandmed kinni keerav justiitsministeerium on sõlminud xLaw’ litsentsi omaniku, ettevõttega ExtendLaw riigihankelepingu, et kohtud saaksid rakendust kasutada.