111 isamaalast ühines Parempoolseteks

Uudis tõi poliitmaastikul eile kaasa väiksemat sorti vulkaanipurske. Põhjus ei ole veel ühe ühenduse loomises. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tõi välja, et ühendusi on erakonnas kümmekond ja veel samal päeval loodi lisaks Parempoolsetele perepoliitika ühendus.

«See kõik on suunatud sellele, et liikmed saaksid kaasa rääkida erakonna poliitika kujundamisel ja järgiksid meie põhialustes heaks kiidetud põhimõtteid, mis me paar aastat tagasi erakonna üldkogul heaks kiitsime,» sõnas Seeder, kes enda sõnul on kaudselt Parempoolsete ühenduse üks algatajaid. Seega saavat ta selle vaid heaks kiita ning nii püüdis ta juba eos välistada spekulatsioonid organiseeritud siseopositsioonist.