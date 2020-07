AC/DC «Back in Black» 40!

Öelda millegi kohta «parim» on loomulikult subjektiivne kategooria ja sellisena aeg-ajalt pigem väheväärtuslik (või just vastupidi), kuid «Back in Blacki» kasuks räägib ka üks objektiivne kategooria: plaadimüük. Nüüdseks on see müünud üle 50 miljoni eksemplari ja on ühtlasi kõigi aegade enim müüdud plaatide tabelis Michael Jacksoni «Thrilleri» järel teine. AC/DC on üldse müünud 200 miljoni plaadi ümber. Suuri ja olulisi sündmusi peaks ilmselt saatma suured ja olulised lood, kõik need müüti loovad võrgustikud, punktid ja kontrapunktid, ja «Back in Blackil» on siin võtta üks rokiajaloo suurimaid.