Rein Taagepera: kasvav janu võib ka Peipsi kuivaks jätta

Nad põgenevad vee eest ja otsivad vett. Merevee tõus on uputanud viljaka ranna ja selle taga on kõrb, kus pole, mida juua. Vanasti oleksid surnud. Nüüd lendavad kaugele, kas või Peipsini, et see tühjaks juua.

Tammekannu Kooliatlases, mida lapsena vaatasin, torkas silma suur Araali järv otse keset Aasiat ja Tšaadi järv keset Aafrikat. Neid pole enam. On tühjaks joodud, täpsemalt küll söödud, sest vesi on läinud põldudele. Hiina suured jõed ei jõua enam alati mereni, juuakse enne ära. Colorado jõgi USA läänes jõuab mereni ainult seetõttu, et USA on kohustunud osa vett Mehhikole jätma. Mehhiko aga ei saa seda ära juua, kui USA põldudelt jõkke tagasi nõrguv kastevesi selle soolaseks muudab. California keskses orus on maapind kohati kümme meetrit langenud, sest süvakaevud on vee välja imenud.