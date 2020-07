Erkki Bahovski: Hiina paradoks

Need, kel õnnestus nõukaajal näha Soome televisiooni, said kohe aru, millest nad olid ilma jäänud. Mõnel läks korda piiri tagant smugeldada sisse ka lääne ajakirju, millest võis samuti enneolematut kraami imetleda. Hiljem tulid juba Viru ärikad, kel õnnestus see tavaar ka materialiseerida.