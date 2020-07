Lapsena saime muinasjuttudest selgeks, et põrsakesi oli kolm, pöialpoisse seitse ja vendi tosin. Arvuseadus pole aga tähtis mitte ainult rahvajutu žanris, vaid ka spordimaailmas. Räägitakse ju ikka ja jälle, et vaat need 8000 punkti mehed on õiged kümnevõistlejad ja sa pole sprinter, kui ei jookse 100 meetrit alla kümne sekundi. Konkreetseid arve tõstetakse esile teisigi.