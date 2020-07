Mere- ja mäluretk iidsesse Turusse

Mul ei olnud peaaegu üldse raha, kui 1997. aasta mais Turusse jõudsin. Seetõttu olin Helsingi-äärsetel kiirteedel ja bensujaamades püüdnud hääletada, ent keegi ei söandanud väga peale võtta kõhetut Kommunaari kingades eestlast, kel käekõrval suur kohver. Kuidagi ma siiski Turusse sain, et kohe järgmisel päeval sõita edasi autotekialuses ühiskajutis Stockholmi, kust pidi algama lend New Yorki. Kevadiselt värelevas õhus jäi üliõpilaslinn Turu meelde paljulubava maailma väravana; paigana, kuhu nii raske on saada. Poleks kunagi osanud mõelda, et tuleb kevad – ei, nüüd juba suvi –, mil võid istuda õhtul Tallinnas laeva ja hommikul ärgates Turu saarestiku mändidega kaetud kaljusaarte vahel kohvi juua.