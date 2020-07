Ja siis see heli. Äkki lööb kõrvu kurdistavalt vali plärin, mida on raske isegi heliks nimetada. Raja äärde jõudes näitab tabloo tubli 250 km/h, kui väike ja vaevu nähtav mudel ringrajal kiireid ringe teeb. Heli, mida see sealjuures kuuldavale toob, on hirmuäratavalt mürisev, nii väikese mudeli kohta pea ootamatult kurdistav. Vist esimest korda üle aastate pole raja ääres hurjutamas ühtki naabrit, pigem mõned uudishimulikud pealtvaatajad, kes hääle peale kohale tulnud.