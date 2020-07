Juuli on Marsi-kuu, millesse on planeetide soodsat seisu arvestades planeeritud kolm Marsi-missiooni õhkutõusu. Teiste seas on ka Araabia Ühendemiraadid saanud valmis oma kosmose­aparaadi Aman (Lootus), mis esmaspäeval juba kosmosesse tõusis. Araabia esimese planeetidevahelise missiooni teadusjuht ja peamine kõneisik on 33-aastane Sarah bint Yousif al Amiri.