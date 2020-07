Vesinikupööret enam ei väära

Euroopas on vesinikutehnoloogia arendamine käinud varjatult väga pikka aega. See käib juba 30–40 aastat. Vesinikutehnoloogia on eriti oluline just praegu, kui meil on intensiivse fossiilkütuste tarbimise ajajärk loodetavasti selja taha jäämas. Vesinikutehnoloogia on keskkonna- ja tervisesäästlik. Palju arutletud globaalse soojenemise efektist veel olulisem on tervisekaitse aspekt. Euroopa Liidu statistika järgi sureb umbes 800 000 inimest enneaegselt veresoonte haigustesse selle tõttu, et oleme õhu tiheasustatud tööstuspiirkondades ära saastanud.