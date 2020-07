Allatulistatud Vene lennuki laskur jäi ilmselt ellu

Kui esialgu oli lootust, et pinnase alt tuleb päevavalgele kogu lennuk, siis nüüdseks on selgunud, et lennukit ennast seal ei ole. Sõjaajalooklubi Pommiauk juht Sergei Jerjomin peab tõenäoliseks, et lennukikere veeti 1950. aastatel metallikogumiskampaania ajal metsast välja. «Sel ajal käis kolhoosides tohutult usin metalli kogumine ja igalt poolt korjati kokku kõikvõimalikku metalli. Tõenäoliselt sai ka sellest IL-2st vanametall,» rääkis Jerjomin.