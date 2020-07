Spordi lühiuudised

Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja Eesti Kardiliidu loodud laste hobikardisari Talendid Rajale alustab oma kaheksandat hooaega koostöös valitseva autoralli maailmameistri Ott Tänakuga. Tegemist on alles alustavatele lastele mõeldud hobikardisarjaga, kus lähtutakse «käed taskus»-põhimõttest ehk kihutatakse peamiselt kardikeskuse kartidega. «Talendid Rajale hobikardisari on hea koht eelkõige alustavale noorele, kuna tegu on taskukohase ja perspektiivika sarjaga, kus andekamatel noortel on tänu toetavale formaadile võimalus edasi areneda,» sõnas Tänak.