Tammekale läks kirja viik ja raske kaotus

Reedel ootas vihmasel Viljandi linnastaadionil Tammekat ees duell Viljandi Tulevikuga. Esimesel poolajal oli Tulevik pressingus selgelt üle ning tuleb tunnistada, et avavärava 17. minutil andsid tartlased vastastele ära. Reio Laabuse sööt ei õnnestunud ning palli lõi Tammeka võrku Tuleviku keskväljamängija Nikita Komissarov.

Tartu Tammeka on tabelis praegu kuuendal kohal: meeskond on 14 mängust kaotanud pooled, saanud neli võitu ja jäänud kolmel korral viiki. Viiendast kohast lahutab Tammekat üheksa punkti, seevastu tabelireas järgmistega on vahe mõni punkt.