«Alaliidu nägemus 2030. aastast pole alusetu. Meil on noori talente, aga peame mõistma, et tegemist on protsessiga. Praegu on alles esimene samm: sel suvel mängime ja õpime üksteist tundma. Leedu võitmine oli rõõmuhetk, aga tuleb ka tagasilööke. Oleneb, kuidas nendega hakkama saame,» arutles soomlasest juhendaja.