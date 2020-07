Rauno Vinni: «Riigimeeste» kolmas hooaeg või argine poliitika?

Valitsuse 16. juulil toimunud pressikonverents kinnitas, et elu on ikka suurem kui kunst. Kodumaise seriaali «Riigimehed» esilinastusest on möödas kümme ja teisest hooajast seitse aastat. Telemaastikul oli vahepeal terava poliitilise komöödia põud. Nüüd hoolitsetakse algupärase draamat ja huumorit ühendava «meediatoote» loomise eest kõige kõrgemal tasemel, võimuliidu tipp-poliitikute osalusel. Kogu loo võtmeks on igihaljas küsimus: kuidas tõeline riigimees sellistes olukordades käituks?

Esiteks on riigimehele omane see, et ta püüab vaadata järgmisest kurvist kaugemale. Paariaastased valimistsüklid ei ole kooskõlas n-ö aeglaste kriiside olemusega. Näiteks ääremaastumine või elanikkonna vananemine või kliimakriis on suured probleemid, mis süvenevad vähehaaval ja aegamisi. Ent poliitilisel päevaliblikal on vajadus olla pidevalt pildil lühiajaliste saavutustega. Päris riigimees võtab otsuste kujundamisel siiski arvesse, et teekond võib ka eespool olla käänuline ja igale langusele järgneb tõus. Üks huvitav praktiline näide otsustamise moodusest: Taiwani valitsus on ministritele palganud erinõunikud, kelle ainus ülesanne on anda nõu, kuidas tänased valikud mõjutavad kaugemat tulevikku.