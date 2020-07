Segu tõelisusest ja väljamõeldisest

Saatan on töökas, aga Taylor Swift veel töökam. Vähem kui aasta pärast «Loverit» on Swift valmis saanud enam kui tunni vältava albumiga «Folklore», kus on 16 lugu. See üllatusväljaanne loodi salaja ja Swift kuulutas selle oma sotsiaalmeedia kontodel välja pelgalt mõni tund enne selle ilmumist. Puhta helikeele ja visuaaliga album on puhas folkalbum – popprintsessilikkust on selles vähe.