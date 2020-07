Majanduse lühiuudised

Internetikaubamaja Amazon peab läbirääkimisi 9,9-protsendilise osaluse omandamiseks Aasia rikkaima inimese Mukesh Ambani kontrolli all olevas jaemüügiketis Reliance Retail, teatas kohalik telekanal ET News. Konglomeraadi Reliance Industries tütarettevõte Reliance Retail asutati 2006. aastal ning see on suurim jaekett Indias. Ketil on 6500 linnas 10 000 poodi, kus käib 3,5 miljonit klienti nädalas. Bloomberg hindab tema vara väärtuseks 77,4 miljardit dollarit, aasta algusest on vara väärtus kasvanud 18,8 miljardi dollari võrra. PM