Kuidas aga elab vaimselt mustvalge maailm? Mulle tundub, et ühtpidi võib loodusteadlase ja teoloogi Blaise Pascali «Provintsikirjade» eeskujul sellise maailma seisukohtade üle irooniaga pikitud üllatust avaldada. Näiteks imestada, kuidas saab riigis, mille kümneid tuhandeid ohvitsere ja ametnikke kommunistlik süsteem mõrvas, väita, et LGBT ideoloogia on kommunismist hullem. Või siis kuidas ühe suurriigi naistemehest presidendist saab äkki perekonna kaitsja ning mõned üsna süütud skulptuurid märgistatakse rassisti templiga.