Tervitused teise ilma Telialt

Juba neli päeva pärast Madis Lepajõe surma läks lesk Kersti Lepajõe Telia kontorisse, et vormistada ümber ettevõttega sõlmitud koduste teenuste leping, mida telekomifirma ka lahkesti tegi.

«Tere, Kersti Lepajõe! Aitäh, et sõlmisite Teliaga lepingu,» tuli 25. mail Telia saadetud kinnitus ümbervormistatud lepingu kohta.

Suur oli aga Kersti Lepajõe šokk, kui tema meiliaadressile saabus arve ning kirjas tervitati meie hulgast lahkunud Madis Lepajõed.

«Tere, Madis! Saadame Teile Telia teenuste arve,» seisis kirjas.

«Olin sedavõrd šokeeritud, et käisin Tartu esinduses kohal ja palusin IT-arendusele kaebuse kirjutada. Minu silme all ametnik seda ka tegi. Kui tegi,» rääkis Kersti Lepajõe Postimehele.

Kõigile ei sobi

Kuid see polnud veel kaugeltki kõik. Juunikuu eest tuli Kersti Lepajõe meiliaadressile kaks arvet: üks tema nimele ning teisel tervitati taas Madist. Lisaks oli teisele lisatud arve 1,99 eurot koduste teenuste eest.

«Pidasin järgmisel hommikul Teliaga pikema kõne, kus selgitasin ja palusin. Lubati kahe nädala jooksul mulle meilile vastata, kuidas kadunuke koduteenuse tarbimise lõpetab,» selgitas Lepajõe.

«Kuid teenindaja avaldas kahtlust, et selline arve tuleb veel ka augustis,» lisas ta.

Lubatud meil tuli kolme nädala pärast.

«Mõistan Teid, et surnud kliendi nimele esitatud arvel oli tervitus abikaasa nimele, kes ise arvet enam vastu võtta ei saanud,» kirjutas Telia kliendisuhete spetsialist. «Telia esitab arveid kliendi nimele seni, kuni teenused antud kliendi nimel lõpetatakse. Paraku ei ole võimalik teenuseid lõpetada tagasiulatuvalt või lisada lõpparvele teise kliendi nime,» lisas ta.

Postimehe kommentaaripalvetele Telia ei reageerinud. Tarbijakaitseamet on juhtumit kommenteerides napisõnaline.

«Tarbijal on õigus saada teenuste eest arve ning see tuleb edastada lepingu sõlminud tarbija nimele ja tarbija antud e-posti aadressile. Pärast lepingu muutmist, ümbervormistamist vms on korrektne lepingu dokumendid, arved ja teavitused teha selle isiku nimele, kellega uuendatud leping sõlmiti,» ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Lepajõe sõnul sundis teda ajalehe poole pöörduma mõte, et ilmselt on seesuguseid juhtumeid palju.

«Mina olen oma šoki kätte saanud ja võin ju lõppude lõpuks teenusepakkujat vahetada,» selgitas ta.

Surnud inimese tervitamine tuleneb ilmselt ettevõtte kombest tervitada arve saatmisel lepingu sõlmijat, ehkki arve saaja võib olla kas abikaasa või muu pereliige.

Nii saab mees Telialt peale arvele lisatud tervituste e-kirju ka lepingu sõlminud naise sünnipäeval: «Tere, [naise eesnimi]! Täna ei ole teps mitte tavaline päev! Täna on sünnipäev ühel erilisel inimesel. Tegime Teile sel puhul sünnipäevatervituse.»

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor, eesti keele dotsent Kersti Lepajõe ütleb, et talle ei sobi ka see, et ettevõte tema poole eesnime pidi pöördub. Telia kasutab tervituses selle inimese eesnime, kelle nimel on telefoninumber ilmselt juba nõukogude ajast.

«Minu põlvkonna inimestele on vastumeelne, kui minu poole pöördutakse eesnime pidi. Ma saan aru, kui soovitakse olla sõbralik, ja võib-olla 20-aastastele on see sobilik, aga minu poole võiksid nad kuidagi teistmoodi pöörduda,» sõnas Lepajõe.

«Millist suhtlusstiili ettevõte oma klientidega kasutab, on ettevõtte enda otsustada, see sõltub teenindustavast ja -põhimõtetest,» selgitas Kopamees tarbijakaitseametist.

Kallim, aga aeglasem

Viimasel ajal on Telia klienditeenindus mitu korda kriitika alla sattunud. Mai lõpus kirjutas nädalaleht Eesti Ekspress, et Telia pakub Eestis kaks korda kallimat ja kuus korda aeglasemat internetti kui teistes riikides.

Telia vastas kriitikale, et kliendi jaoks ei pruugi hind olla teenuse valikul määrav.

«Telia poolt oleme seisukohal, et tarbija ei tee valikut üksnes hinna, vaid ka teenuse kvaliteedi, paindlikkuse ja üldise klienditeeninduse vaates. Telia pingutab parima tulemuse nimel kõigis nendes kategooriates ning väga suurt rõhku paneme nii meie poolt pakutava teenuse kvaliteedile kui ka klienditeenindusele,» vastas Telia Eesti Ekspressile.