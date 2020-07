Karmo Tüür: lootusevargus Venemaal

Tellijale

Habarovskis toimuvad suured tänavaprotestid tekitavad paratamatult võrdluse nn Bolotnõi protsessiga. Niimoodi nimetatakse Moskvas 2011. aastal puhkenud protestilainet, mis levis kiirelt üle kogu riigi. Tookord kestis protestide aktiivne faas umbes pool aastat ja laiemas plaanis koguni kaks aastat.

Mis siis on peamine sarnasus, mis annab üldse alust neid kaht nähtust võrrelda? See on sisuline ajend, mis ajab rahval kopsu niipalju üle maksa, et nad on nõus tulema tänavale, protestimaks võimu vastu, mis on kuulus selle poolest, et vajadusel arreteerib suvalise möödakõndija.

Selle ajendi nimi on lootus. Nagu 2011. aasta valimistele eelnenud ajal, nii oli ka nüüd Habarovski kuberneri arreteerimise eel õhus mingi ebamäärane lootus, et ehk läheb elu homme paremaks, kui oli eile. Et elu on hakanud edenema.