Sariahistaja ähvardab tappa

Pärnus elav 19-aastane üksikema Karmen (nimi muudetud) rääkis, et 52-aastane Tarmo ujus talle ligi tutvusportaalis rate.ee. «Alguses oli viisakas, aga siis ütles, et tahab mu keha lihaks teha,» rääkis Karmen. Naine arvas, et mees ajab ehk purjus peaga segast juttu ja vastas: «Mine maga ennast kaineks!»