Siim Saavik: võidukas nõiajaht hipilaagrile

Juba ürituse esimesel päeval teatati neile, et kogunemisega on selleks korraks kõik, ja mõne aja pärast patrullis sissesõidul juba politsei. Analüüsidega otsiti nii koroonaviirust kui ka narkootikumide tarvitamist. Õnneks saadi positiivne analüüsivastus ainult teise puhul.

Olukorda jooksvalt kajastades võis tunnetada, et kaua seda laagrit koos ei hoita. See tuli välja Antsla valla seisukohast, mille järgi eksis ürituse korraldaja selle vastu, et ei registreerinud seda avaliku üritusena. Sellele järgnesid terviseameti mured hügieeni puudulikkuse pärast ja siis saadi teada sellestki, et alal viibivad inimesed, kes olid tulnud koroonaviiruse riskipiirkondadest. Õli valas tulle ka esialgne hinnang, et kogunemisele võib tulla umbes 1000 inimest.