Juhtkiri: kes taastab usu olümpiamängudesse?

Kuid tegelikkus on osutunud vastupidiseks. Rahus ja sõpruses kokku tulnud riikide eesmärk on sportlaste kaudu näidata tervele maailmale oma rahva tugevust ja üleolekut. Tähtis on võit ja ainult võit. Selle kindlustamiseks võivad käiku minna kõikvõimalikud vahendid, mis balansseerivad lubatu ja keelatu piiripeal. Peaasi, et konkurentidest sammu võrra ees oldaks.

Tänase Postimehe spordikülgedel kirjutatakse, kuidas kümneid Suurbritannia olümpiasportlasi kasutati 2012. aasta Londoni suvemängudeks valmistudes katsejänestena. Vabatahtlikult projektis osalenud sportlastele joodeti sisse katsetamisjärgus olnud energiajooki DeltaG, mis kõigi eelduste järgi pidanuks parandama nende sooritusvõimet. Kuna kogu ettevõtmine toimus Suurbritannia Olümpiakomitee valvsa pilgu all, on see kõnekas näide sellest, kuidas üks suurriik seab au ja kuulsuse sportmängude eetilistest väärtustest kõrgemale.

JUHTmõte Ükskõik kui kasulikud või lubatud on sooritusvõimet soodustavad preparaadid, oleks ikkagi aus teisi sportlasi ja kogukonda nende tarvitamisest teavitada.

Tagantjärele testides on võimalik öelda, mis sportlane ja missugustel aladel võisteldes DeltaGd kasutas, kuid sel ei ole enam tähtsust. Uurimisjärgus olnud sünteetilisi ketoone sisaldav jook ei saanud siis veel olla keelatud ainete nimekirjas. Nagu öeldakse, mis ei ole keelatud, on lubatud. Kuid sel põhimõttel on palju negatiivseid külgi. Uurimisjärgus oleva energiajoogi kõrvaltoimetest ei teata just kuigi palju. Sel võinuks olla halb mõju olümpialaste tervisele, samuti ei teata, kuidas mõjutab see organismi teisi näitajaid. Kui sportlase esimene dopingutest pärast võistlust oleks mingil põhjusel andnud positiivse tulemuse, jäänuks kogu vastutus ja häbi joogitarvitaja kanda.