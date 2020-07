Andrei Liimets: miljoni eest maailmalõpp

Kas, miks ja milliseid vabaühendusi peaks riik rahastama? Kuidas võimestada neid organisatsioone riigile olulisi teenuseid pakkuma, huvigruppe esindama, avalikku hüve tagama? Kuidas tasakaalustada ressursside paratamatus piiratuses eri huvigruppide soove ning vajadusi? Need kõik on olulised küsimused, mis vajavad pidevat arutelu. Selle arutelu sildi all on paraku viimastel nädalatel puseldud muu üle.