Sulev Valner: omavalitsused saavad parema alusseaduse

KOKS on kahtlemata põhiseaduse järel kõige tähtsam raamseadus kohalike omavalitsuste valdkonnas. Seal on kirjas peamised põhimõtted, kuidas linnade ja valdade elu korraldada.

Toimunud haldusreform tegi keskmise Eesti omavalitsuse senisest kolm-neli korda suuremaks. Jutt, et omavalitsused on väga väikesed ning seetõttu ei saa paljude ülesannetega piisavalt hästi hakkama, võiks jääda minevikku. Enamik tänaseid linnu ja valdu on juba kindlasti sellised, et saab neilt nõuda head asjatundlikku toimimist ning suutlikkust oma sisemist elu ise korraldada.