Eesti paremaid laskjaid peab tulejoonel sageli suuremat võitlust iseenda kui teistega

Kuigi viimasel paaril aastal on Oleski põhitähelepanu koondunud olümpia kiirlaskmisele, ei solvu ta, kui tema kohta kasutada üldistavat terminit laskja. «Tavainimesel ongi keeruline neil aladel vahet teha,» sõnab ta stoilise rahuga Männiku lasketiiru puhkeruumis.

Kolm nädalat tagasi rääkis ta sealsamas juttu, kaelas kaks kuldmedalit Lapua Euroopa karikaetapilt. Kuna muud võistlused jäid tänavu ära, oligi see tema tänavuse hooaja tippsündmus. Olgugi et midagi mängus polnud, oli see Oleski sõnul siiski hea võimalus ennast proovile panna.