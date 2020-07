Hiigelrist seatakse vaatamiseks välja

Rist tuli välja tsässona (õigeusu külakabeli) tagaseina ja selle ette ehitatud teise seina vahelt, kui tsässon 1990. aastatel lagunes. Enne kohalikud ei teadnudki, et selline rist on üldse olemas. Võsas on see enamikule senini märkamatuks jäänud.