Tallinn jätkab Maarjamäe jalgpallihalli planeerimist

Nii sooviski justiitsminister, et Tallinna linnavalitsus lõpetaks planeeringu menetlemise. Linn ei nõustunud seda tegema ning abilinnapea Andrei Novikov selgitas, et menetlust saab lõpetada ainult maaomanik ehk Riigi Kinnisvara AS (RKAS), kes on sõlminud FCI Levadiaga hoonestusõiguse lepingu.