«Need tõusmised on piirkondlikud. Kui vaadata Hispaaniat, siis enamik riigist on rahulik, kuid piirkondlik kolle on näiteks Barcelonas. Belgias ja Hollandis on samamoodi,» selgitas Lutsar. «See on ilmselt seotud sellega, et piiranguid võeti vähemaks, kuid viirus ise ei ole kuhugi kadunud,» selgitas ta Euroopa nakatumiste tõusu.